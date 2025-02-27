Menteşe Belediyesi Ramazan'da İftar Çadırlarıyla Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiriyor

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu yıl da iftar çadırlarında binlerce vatandaşı bir araya getirecek.

Menteşe'de hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenecek iftar programlarında, Ramazan ayı boyunca her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Menteşe Belediyesi'nin iftar çadırları, haftanın altı günü pazar yerinde, perşembe günleri ise Kocamustafendi İlkokulu bahçesinde kurulacak.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, Ramazan ayının toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Ramazan ayı, hem manevi anlamda hem de toplumsal açıdan bizler için çok özel bir zaman dilimi. Belediyemiz, hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce hemşehrimizi aynı sofrada buluşturacak. Amacımız, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak hem gönülleri birleştirmek hem de toplumsal dayanışmayı sağlayarak yardımlaşmayı artırmak, paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşamak. Tüm halkımızı iftar sofralarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Menteşe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programlarının yanı sıra Ramazan kolileriyle de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacak.