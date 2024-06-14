Menteşe Belediyesi ve Bodrum Belediyesi, karakılçık buğdayı üretimini artırmak için çalışma başlattı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi ve Bodrum Belediyesi, karakılçık buğdayı üretimini artırmak için çalışma başlattı

Menteşe Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve SS Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında yürütülen çalışma kapsamında Yerkesik Mahallesi'ndeki 20 dönümlük alanda 5 ton karakılçık buğdayı hasat edildi. Hasat edilen buğdaylar hem un elde etmek hem de gelecek nesillere tohumluk olarak aktarmak amacıyla kullanılacak.

14.06.2024 10:21
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(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Bugün Yerkesik Mahallemizdeki 20 dönümlük tarım arazisinde ekilen karakılçık buğdaylarının hasadını yaptık. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Bodrum Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışmanın amacı, kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayımızın üretimini yeniden artırmak" dedi.

Menteşe Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve SS Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında yürütülen çalışma kapsamında Yerkesik Mahallesi'ndeki 20 dönümlük alanda 5 ton karakılçık buğdayı hasat edildi.

Başkan Köksal, çalışmalara ilişkin "Bugün Yerkesik Mahallemizdeki 20 dönümlük tarım arazisinde ekilen karakılçık buğdaylarının hasadını yaptık. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Bodrum Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışmanın amacı, kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayımızın üretimini yeniden artırmak. Hasadını yaptığımız buğdaylardan un elde etmenin yanı sıra bir kısmını da gelecek nesillere aktarabilmek için tohumluk olarak kullanacak ve saklayacağız. Bölgemizde yetişen tarımsal ürünlere ve ata tohumlarımıza sahip çıkacak, verimli topraklarımızın potansiyelini artırmak için kooperatiflerimizle her zaman iş birliği içerisinde olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerkesik, Bodrum, Tarım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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