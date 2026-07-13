Menteşe'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Menteşe'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Menteşe\'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
13.07.2026 12:08
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Menteşe'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Mehmet Çınar Tezcan (20) hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Çınar Tezcan (20), hayatını kaybetti. Kazadan sonra bölgeden uzaklaşan otomobilin tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Menteşe Çevre Yolu'nda meydana geldi. Antalya plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Çınar Tezcan yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Yola savrulan Tezcan yaralanırken, otomobilin sürücüsü ise durmadan bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Tezcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tezcan'ın cansız bedeni, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinden sonra ailesine teslim edilen Tezcan'ın cenazesinin, öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın ardından bölgeden uzaklaşan otomobilin ve sürücüsünün belirlenmesi için de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak: DHA

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