Menteşe'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Düğerek Mahallesi Secealtı mevkisinde tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
