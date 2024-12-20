Menteşe'de Yangında Çift Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

Kozağaç Mahallesi'nde, Kadriye (78) ve Selver Atilla (82) çiftinin yaşadığı evde yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, evde Atilla çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangının, soba bacası temizliğinin ardından bacaya konulan kağıtların tutuşması sonucu çatıda başlayarak büyüdüğü ve evi kapladığı ifade edildi.