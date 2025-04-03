Menteşe'deki Kültür Merkezi Yenilendi - Son Dakika
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Menteşe'deki Kültür Merkezi Yenilendi

Menteşe Belediyesi, 19. yüzyıldan kalma Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nin Nail Çakırhan Salonu'nu yenileyerek engelli bireylerin erişimini kolaylaştıracak asansör sistemi ekledi ve modernizasyon çalışmalarını tamamladı.

03.04.2025 19:44  Güncelleme: 20:51
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve 19. yüzyıl eserlerinden Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki Nail Çakırhan Salonu yenilendi. Isıtma, havalandırma ve elektrik sistemleri baştan aşağı yenilenen salona, engelli bireylerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla asansör sistemi de eklendi.

Menteşe Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Konakaltı Hanı'nın, 19. yüzyılın önemli eserleri arasında yer aldığını ve bugüne sağlam bir şekilde ulaştığını belirterek, "Burası, Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi değerli isimlerden Nail Çakırhan'ın dokunuşuyla yeniden hayat bulmuş, Halet Hanım ile birlikte restorasyonuna büyük katkı sunduğu özel bir mekandır. Meclis toplantılarımızı gerçekleştirdiğimiz, kültürel ve sanatsal kurslar düzenlediğimiz, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan bu salon zamanla yıprandı ve yenilenmesi gerekiyordu" dedi.

"Engelli vatandaşlarımız artık rahatlıkla gelebilecek"

Yenileme çalışmalarının detaylarını paylaşan Köksal, "Salonun ısıtma ve havalandırma sistemleri yenilendi. Dış cephe ve dış kapılardaki ahşap doğramalar, aslına uygun şekilde restore edildi. İklimlendirme ve soğutma sistemi tamamen yenilendi. İç mekanda baffle tavan uygulaması yapıldı; boya, alçı, zemin yenileme işlemleri ile elektrik ve ses sistemi de elden geçirildi. Ancak en önemli gelişme, engelli bireylerimiz için bir asansör platformunun eklenmesi oldu. Böylece engelli vatandaşlarımız artık buraya rahatça ulaşabilecek" diye konuştu.

Köksal, kamusal alanların herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurgulayarak, "Özel gereksinimli bireylerimiz de artık buradaki halka açık meclis toplantılarına, kültürel ve sanatsal etkinliklere rahatlıkla katılım sağlayabilecek. Nail Çakırhan Salonumuz, halkımıza daha modern ve çağdaş bir yapıyla hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ni de küçük dokunuşlarla yenilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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