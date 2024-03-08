Meral Akşener, Sincan\'da pazar yerini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Sincan ilçesinde pazar yerini ziyaret etti.
Akşener, partisinin Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca ve partililerle, Törekent Mahallesi'ndeki pazar yerine geldi.
Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, talepleri dinledi, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Akşener, vatandaşlardan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Koca'ya destek istedi.
Öte yandan, seçim çalışmaları kapsamında aynı yere gelen Yeniden Refah Partisi Sincan Belediye Başkan adayı Melih Güner, çiçek takdim ederek Akşener'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Görüşme sırasında, yaklaşan seçimler için karşılıklı başarı dileğinde bulunuldu.
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KADEM Düzce İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Düzce Üniversitesi Genç KADEM Topluluğu öğrencileri ile birlikte DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören kadın hastaları ziyaret etti. KADEM üyeleri, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin önemine değindi ve Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını diğer gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Ayrıca, Özel, Eskişehir'de gerçekleştirilen etkinlikte partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı ve seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemelerini ve Cumhurbaşkanı'nın kadının siyasetteki önemini vurguladı. Özvin, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Çanakkale'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çikolata ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve polis ekipleri, İskele Meydanı'nda kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurarak kendilerine ve kız çocuklarına çikolata verdi, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulama sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri de görevde olan kadın polislere sürpriz yaparak hem günlerini kutladı hem de çiçek takdim etti.
Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tosun, 'Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır.' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'nın 2 mahallesinde meydana gelen hortumdan dolayı üreticinin zarar gören seralarında hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Payallar ve Türkler mahallerinde yapılan inceleme sonucunda 49 üreticinin toplam 80 bin 600 metrekare sera alanında zarar gördüğü rapor edildi.
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