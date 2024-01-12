 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı. Akşener çifti, birbirlerine pasta yedirirken duygusal anlar yaşadı.

12.01.2024 - 12:44,
Abone Ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener ile 42. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Meral Akşener ilk önce eşi Tuncer Akşener'e sarıldı, ikili ardından 42. yıl pastasını kesti. Akşener çifti daha sonra "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" şarkısı çalarken birbirlerine pasta yedirdi.

Akşener, o anları resmi İnstagram hesabından paylaştı.

Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Meral Akşener, İYİ Parti, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:51:46. #1.11#
SON DAKİKA: Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement