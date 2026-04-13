Meram'da Akıllı Atık Yönetim Sistemi Başarıyla Uygulanıyor

13.04.2026 17:18
Meram Belediyesi'nin akıllı atık yönetimi, çevre ve bütçeye katkı sağlıyor, maliyetleri düşürüyor.

Meram Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Akıllı Atık Yönetim Sistemi"nin hem çevre yönetimine hem de belediye bütçesine önemli ölçüde katkı sağladığı açıklandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, 2022 yılında pilot olarak başlatılan ve 2023 yılı itibarıyla ilçe genelinde yaygınlaştırılan sistemin, kısa sürede sağladığı somut sonuçlarla örnek bir uygulama olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Sistemin, çöp konteynerlerine yerleştirilen sensörler aracılığıyla doluluk oranlarını anlık olarak takip ettiğini ve sadece doluluk seviyesine ulaşan konteynerlerin boşaltıldığını aktaran Kavuş, gereksiz seferlerin ortadan kaldırıldığını, ulaşım maliyetlerinde aylık bazda yüzde 25'e kadar tasarruf sağlandığını duyurdu.

Kavuş, konteynerlerdeki ısı artışını algılayan sensörler sayesinde olası yangınlara anında müdahale edilebildiğini, sistem sayesinde bugüne kadar 36 konteynerin yanmaktan kurtarıldığını ve yaklaşık 6 milyon liralık maddi zararın önüne geçildiğini vurguladı.

Sistemle çevre kirliliği, kötü koku ve görüntü kirliliğinin de minimum seviyeye indirildiğini belirten Kavuş, şunları kaydetti:

"Sağlanan maliyet avantajları, tasarrufun büyüklüğü ve milyonluk zararların önlenmesi, sistemin başarısını rakamlarla ortaya koyuyor. Meram, sürdürülebilir ve verimli belediyecilik anlayışıyla modernleşme yolunda yürümeye devam edecek."

Kaynak: AA

