Mercedes-Benz, AB'de Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerinin azaltılmasını istiyor

FRANKFURT, 13 Mart (Xinhua) -- Almanya'nın lider lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Avrupa Birliği (AB) pazarında Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerinin azaltılması çağrısında bulundu.
Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, korumacılığın uzun vadede başarı getirmeyeceğini vurguladı.
Kaellenius'un açıklaması, AB'de Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın devam ettiği bir dönemde geldi.
Mercedes başkanı, Çin yapımı elektrikli araçların AB'ye ithalatının artmasına karşı korumacılığa yönelmenin yanlış bir yol olduğunu vurguladı.
Kaellenius, Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerinin azaltılması ve Çin ile rekabetin artmasının, Avrupa'daki otomobil üreticilerini daha iyi otomobiller üretmeye teşvik edeceğini düşündüğünü belirtti.
Açık pazarı savunan Kaellenius ayrıca tüm otomobil üreticilerine eşit şartlar yaratılması için ortak çaba gösterilmesini istedi.
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