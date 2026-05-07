"Merhaba Günü", Bodrum'dan Türkiye'ye Yayılan Bir İletişim Hareketine Dönüşüyor

(MUĞLA) - Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yaşam felsefesinin taşıyıcısı olan "merhaba"nın birleştirici gücünden ilhamla hayata geçirilen Merhaba Günü'nün 2026 yılı programı, 50'ye yakın etkinlikle tamamlandı. Etkinlikler; nisan ayı boyunca merkezi Bodrum olmak üzere Datça, Menteşe, Fethiye, İzmir ve İstanbul'a yayılan çok katmanlı bir kültür programına dönüştü.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı Bodrum Deniz Müzesi koordinasyonunda, Bilgi Yayınevi ana sponsorluğunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında ve Halikarnas Balıkçısı'nın torunlarının katılımıyla düzenlenen Merhaba Günü etkinlikleri; nisan ayı boyunca, merkezi Bodrum olmak üzere Datça, Menteşe, Fethiye, İzmir ve İstanbul'a yayılan çok katmanlı bir kültür programına dönüştü.

İletişim, dostluk, hoşgörü ve kültürel üretim temalarını odağına alan Merhaba Günü; yalnızca bir anma günü olmanın ötesine geçerek, farklı disiplinlerden etkinliklerle toplumsal etkileşimi güçlendiren bir kültürel üretim ve paylaşım hareketi olarak konumlandı.

Halikarnas Balıkçısı'nın doğum gününe atfen, dönemin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından 2022 yılında ilan edilen Merhaba Günü, her yıl 17 Nisan'da kutlanıyor. Balıkçı'nın koleksiyonuna ev sahipliği yapan Bodrum Deniz Müzesi projesi olarak başlatılan Merhaba Günü programı, 2026 yılı itibarıyla yalnızca 17 Nisan ile sınırlı kalmayarak tüm aya yayılan etkinlikler ve iletişim kampanyasıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla; merhabalaşmayı, iletişimi ve dostluğu hatırlatarak toplumda pozitif bir etki yaratılması hedeflendi.

Merhaba Günü'nün bu ölçekte hayata geçirilmesi; kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve kültür-sanat paydaşlarının çok yönlü iş birlikleri sayesinde mümkün oldu. Bodrum merkezli olarak farklı şehirlerde kurulan bu güçlü ortaklık ağı, programın yerelden beslenerek geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağladı ve Merhaba Günü'nü sürdürülebilir bir kültür hareketi olarak güçlendirdi. Bu kapsamda oluşturulan dijital etkinlik haritası 'https://bit.ly/merhaba-gunu-2026' aracılığıyla Türkiye'nin farklı noktalarındaki etkinlikler tek bir platformda buluşarak katılımcı ve yaygınlaştırıcı bir kültürel ağ modeli sundu.

Merhaba Günü kapsamında programlar oluşturan kurumlar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM ve Kütüphaneler Müdürlüğü, Adalar Belediyesi ve Adalar Müzesi de yer aldı. Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinlikler; sergiler, tiyatro yapımları, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve kent deneyimleriyle zengin bir içerik sunarken, çocuklara ve gençlere yönelik üretim alanları ile kamusal mekana yayılan uygulamalar sayesinde katılımı teşvik eden bir yapıya dönüştü. Halikarnas Balıkçısı'nın düşünsel mirasından beslenen içerik kurgusu; edebiyat, deniz kültürü, doğa ve kent hafızasını ortak bir zeminde buluşturarak güçlü bir bütünlük oluşturdu.