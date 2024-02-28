Merhum Necmettin Erbakan için anma töreni - Son Dakika
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Merhum Necmettin Erbakan için anma töreni

Eski başbakanlardan Prof.Dr. Necmettin Erbakan, vefat yıldönümünde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dualarla anıldı. Dr. Fatih Bozan, 13 yıl önce vefat eden genel başkanlarını anmak için bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda partililere ve Tavşanlı halkına lokma tatlısı dağıtılarak Erbakan'ın anısına bir tören düzenlendi. Dr. Fatih Bozan tören sonrası yaptığı açıklamada, 'Erbakan Hoca'nın ölüm yıl dönümünde yapılan bu etkinlikte, dualar edildi ve lokma dağıtımı ile birlikte bir anma gerçekleştirildi. Bizim bu anma töreni, Erbakan'ın siyasi mirasını yaşatma ve onun fikirlerini gelecek nesillere aktarma çabasındayız. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz' dedi.

28.02.2024 20:05  Güncelleme: 20:15
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Merhum Necmettin Erbakan için anma töreni

KÜTAHYA - Eski başbakanlardan Prof.Dr. Necmettin Erbakan, vefat yıldönümünde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dualarla anıldı.

Dr. Fatih Bozan, 13 yıl önce vefat eden genel başkanlarını anmak için bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda partililere ve Tavşanlı halkına lokma tatlısı dağıtılarak Erbakan'ın anısına bir tören düzenlendi.

Dr. Fatih Bozan tören sonrası yaptığı açıklamada, "Erbakan Hoca'nın ölüm yıl dönümünde yapılan bu etkinlikte, dualar edildi ve lokma dağıtımı ile birlikte bir anma gerçekleştirildi. Bizim bu anma töreni, Erbakan'ın siyasi mirasını yaşatma ve onun fikirlerini gelecek nesillere aktarma çabasındayız. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Necmettin Erbakan, Fatih Bozan, Tavşanlı, Kütahya, Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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