Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgi alan Ayte, ardından muhasebe ve finansman bölümü öğrencilerle bir araya geldi.
Ardından Ayte başkanlığında mesleki eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve mesleki eğitimin önemine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Gassallık kursu açılacak
Meriç ilçesinde gassallık kursu açılacak.
Meriç Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenecek gassallık kursunda, İslami usullere uygun cenaze yıkama ve kefenleme eğitimi verilecek.
Halk Eğitim Merkezi'nde 3 Mart'ta başlayacak kursa başvurular e-yaygın sistemi üzerinden yapılacak.
Son Dakika › Güncel › Meriç Kaymakamı'ndan Okul Ziyareti ve Gassallık Kursu - Son Dakika
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