Meriç Nehri'ndeki su seviyesi düşüşüne tedbirler alındı - Son Dakika
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Meriç Nehri'ndeki su seviyesi düşüşüne tedbirler alındı

Meriç Nehri'nin kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düşen su seviyesi, alınan tedbirlerle artırıldı. Kurulan komisyon, kademeli sulamaya geçilmesi ve bazı günlerde sulamanın durdurulması kararı aldı. Nehirdeki su miktarını değerlendiren komisyon, sulamayı tamamen durdurarak aldığı kararı kooperatif, birlik ve üreticilere bildirdi. Alınan tedbirlerle nehrin debisi yükseldi ve üreticilerin mağdur olmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

21.07.2024 10:57
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Meriç Nehri'nin kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düşen su seviyesi alınan tedbirlerle artırıldı.

Bölgede yaşanan kuraklığa yönelik alınacak tedbirlerle ilgili kurulan komisyon, Meriç'te kademeli sulamaya geçilmesi ve bazı günlerde sulamanın durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Nehirdeki su miktarını değerlendiren komisyon, 19-20 Temmuz'da sulamayı tamamen durdurarak aldığı kararı, kooperatif, birlik ve üreticilere bildirdi.

Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali seddesi önünde biriken 2,5 milyon metreküp suyun 600 bin metreküpü de nehre salındı.

Alınan tedbirlerle nehrin debisi, İpsala'daki istasyonda yapılan ölçümde saniyede 22 metreküpten 35 metreküpe yükseldi.

Kooperatif yöneticileri ve üreticilerle nehirde inceleme yapan Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, üreticilerin mağdur olmaması için çalıştıklarını belirtti.

Tutal, üreticilere gösterdikleri anlayış için teşekkür ederek bereketli bir sezon diledi.

Meriç'teki su yönetimi Valilik koordinasyonunda tarım ve orman müdürlükleri ile DSİ tarafından yürütülüyor.

Kaynak: AA

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