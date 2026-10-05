Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında Yasin Kol, 135 milyon liralık iddiayı reddetti - Son Dakika
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Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında Yasin Kol, 135 milyon liralık iddiayı reddetti

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Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında Yasin Kol, 135 milyon liralık iddiayı reddetti
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MERKEZ Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı. Kol, ifadesinde, "Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Tespitleri kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'Şike ve Teşvik' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol'un emniyet ifadesi ortaya çıktı. MASAK verilerinde 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde toplam 135 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunun sorulması üzerine Kol, "Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir" dedi. Kol, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle yaptığı para transferlerini sorulması üzerine, "Yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman Yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yapılan tespitleri kabul etmiyorum" dedi.

"KİMSE MAÇTAN ÖNCE YA DA SONRA TALİMAT VERMEDİ"

Eski hakem Eren Acar'ın Ferhat Gündoğdu'nun kendisini yönlendirdiği ve maç öncesi ve sonrasında FaceTime görüşmeleri yaptığı yönündeki beyanı da soruldu. Kol, "Yasin Kol'un geçen sezon yönettiği Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi ve sonrası FaceTime görüşmeleri yapılmıştır' beyanı tamamen asılsızdır. Benim kimse maçtan önce ya da sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de" dedi. Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp üzerinden hakem kadroları hakkında yaptığı görüşmeler de sorulan Kol, "MHK başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle, hakem kadrosu olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini ve bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama bana özel değil, derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır" dedi. Kol, söz konusu yazışmalarla ilgili olarak da "İyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum, onun onayı ile maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir" şeklinde savunma yaptı.

"TESPİTLERİ KABUL ETMİYORUM"

Kendisine yöneltilen para transferleri üzerinden yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğunun belirtilmesi üzerine Kol, "Ben yukarıda bahsedilen para transferlerini hiçbir şekilde yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
Merkez Hakem KuruluSporSon Dakika

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