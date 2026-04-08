Merkezefendi Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde, 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütçemizi doğru kullanarak projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, nisan ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Doğan başkanlığındaki meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Doğan, meclis başkanlığı görevini 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nu görüşmek üzere Meclis 1. Başkan Vekili Fatma Atıcı'ya devretti. Faaliyet Raporu oylamaya sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

Doğan, onaylanan raporun hayırlı olmasını dileyerek, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütçemizi doğru kullanarak projeler gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve Merkezefendili hemşehrilerime teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun. Merkezefendimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meclis 1. Başkan Vekilliği'ne CHP grubundan Fatma Atıcı, 2. Başkan Vekilliği'ne ise Osman Bartal seçildi. Encümenliğe ise Levent Özel, Berzan Taşer ve İlhan Cem Kıyak seçildi. Meclis başkanlık divanı seçiminde Ayşen Kocabay ve Özdilek Koçoğlu asil katip üye olarak belirlenirken, Enis Kara ve İlhan Cem Kıyak yedek katip üye oldu. Meclis toplantısında altı komisyon için üye seçimleri de gerçekleştirildi.

Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, İdari ve Diğer İşler, Kadın Aile ve Engelliler, Doğal Afet ve Deprem ile Çevre Komisyonları'nın üyeleri ise açık oylamayla belirlendi.