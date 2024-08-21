Merkezefendi Belediyesi Masal Saati Etkinliği Başlıyor - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Masal Saati Etkinliği Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi Masal Saati Etkinliği Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenecek Masal Saati etkinliği, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

21.08.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkez Kütüphane'de ve Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek Masal Saati etkinliği başlıyor. Başkan Şeniz Doğan, "İlçemizde yaşayan çocuklarımızın başta eğitim olmak üzere her alanda yanlarındayız" dedi.

İlçedeki kültür ve sanat alanındaki projelerine hız kesmeden devam eden Merkezefendi Belediyesi, bu sefer de çocukların yüzlerini güldürecek bir etkinlik ile geliyor. Merkez Kütüphane'de ve Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek Masal Saati etkinliği çocukların okuma hızını, kelime dağarcığını, hayal gücünü artırmak ve çocukların okuma alışkanlığı kazanması amacıyla düzenleniyor.

4-7 yaş grubundaki çocukların katılacağı kontenjan ile sınırlı olan etkinlik, yarın saat 10.30'da Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane'de gerçekleştirilecek. Etkinlik, 23 Ağustos Cuma günü Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde saat 10.30'da devam edecek. Masal Saati etkinliği için 444 8 662 numaralı hattan randevu oluşturulması gerekecek.

Çocukların kişisel gelişiminde katkıda bulunacak etkinlikler yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Doğan, "İlçemizde yaşayan çocuklarımızın başta eğitim olmak üzere her alanda yanlarındayız. Merkez Kütüphane ve Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi'ndeki Masal Saati etkinliğimize katılacak olan çocuklarımız hem eğlenceli bir gün geçirecekler hem de eğlenirken öğrenecekler. Tüm çocuklarımızı bu güzel etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi Masal Saati Etkinliği Başlıyor - Son Dakika

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