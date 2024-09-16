Merkezefendi Belediyesi'nde Ücretsiz Enstrüman Kursları Başladı

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Piyano, keman, çello, perküsyon, bateri, bağlama, gitar, bas gitar, klarnet ve şan branşlarından oluşan enstrüman kurslarında kayıtlar başladı. 10 farklı branşta düzenlenecek olan kurslara 8 ila 50 yaş aralığındaki Merkezefendililer başvurabilecek. Birebir olarak verilecek eğitimlere katılım kontenjanla sınırlı olacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak verilecek kurslara başvurular 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Sanata saygılı müzisyen yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizdeki vatandaşlarımıza sanattan kültüre, spordan eğitime birçok alanda kurs veriyoruz. Kursiyerlerimize istediği branşta eğitim alma imkanı sağlıyoruz. Amatör veya profesyonel müzik yapmak isteyen öğrencilerimize müzik eğitimleri branşlarında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Yeni dönemde de kurslarımızın yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Müziğe ve enstrümana ilgi duyan tüm sanatseverleri kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu.