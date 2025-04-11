Merkezefendi Belediyesi'nden Alzheimer Farkındalığı Semineri

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için 14 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'da "Depresyonu Önemse Hayata Gülümse" başlığıyla seminer düzenleyecek.

Denizli'nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi'ni ilçeye kazandıran Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerin sosyal hayata katılımına katkı sağlayan, ailelerine de destek veren belediye tarafından 14 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'da Alzheimer Yaşam Merkezi'nde "Depresyonu Önemse Hayata Gülümse" konulu bir seminer gerçekleştirilecek.

Uzman Psikolog Duygu Uğurlu Tekelioğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı seminerde; depresyonla yüzleşme konusu ele alınacak.