Merkezefendi Belediyesi'nden Lise Öğrencilerine Ücretsiz Lunapark Bileti

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla ilçede öğrenim gören lise öğrencilerine üç adet ücretsiz lunapark bileti hediye edecek. Biletler, 15 ile 19 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede öğrenim gören lise öğrencilerine üç adet ücretsiz lunapark bileti hediye edilecek. Gençlerin bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri amacıyla hazırlanan hediye biletler, 15-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında Yılmaz Lunapark'ta geçerli olup 19.00-00.00 saatleri arasında kullanılabilecek.

Öğrenciler biletlerini, öğrenci belgeleriyle birlikte Merkezefendi Kültür Merkezi'nden temin edebilecek.