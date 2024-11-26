Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilere 600 TL Eğitim Desteği

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdüğü eğitim yardımından yararlanmaya hak kazananlar belli oldu. Eğitim yardımından yararlanacak öğrencilere, 8 ay boyunca aylık 600 TL destek sağlanacak.

İhtiyaç sahibi 5 ile 12'nci sınıflar arasında öğrenim gören en fazla 4 bin öğrencinin yararlanacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Öğrenciler https://merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/sonuclar.aspx adresinden sonuçları öğrenebilecek. Sonuçlara göre öğrenim yardımını almaya hak kazanan binlerce öğrenciye 8 ay boyunca aylık 600 TL destek sağlanacak. Öğrenim destekleri, öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her yıl olduğu gibi öğrencilerimize öğrenim desteği sağlayarak onların eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz" dedi.