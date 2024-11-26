(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdüğü eğitim yardımından yararlanmaya hak kazananlar belli oldu. Eğitim yardımından yararlanacak öğrencilere, 8 ay boyunca aylık 600 TL destek sağlanacak.
İhtiyaç sahibi 5 ile 12'nci sınıflar arasında öğrenim gören en fazla 4 bin öğrencinin yararlanacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Öğrenciler https://merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/sonuclar.aspx adresinden sonuçları öğrenebilecek. Sonuçlara göre öğrenim yardımını almaya hak kazanan binlerce öğrenciye 8 ay boyunca aylık 600 TL destek sağlanacak. Öğrenim destekleri, öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her yıl olduğu gibi öğrencilerimize öğrenim desteği sağlayarak onların eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilere 600 TL Eğitim Desteği - Son Dakika
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