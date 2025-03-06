Merkezefendi Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek

Merkezefendi Belediyesi, 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi' ile bu Ramazan'da bin 804 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği, 301 kişiye ise gıda kolisi ulaştırdı. Hayırseverlerin destekleriyle büyüyen projeye katılım çağrısı yapıldı.

06.03.2025 17:26  Güncelleme: 00:38
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında uygulanan "Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi" ile bugüne kadar bin 804 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği, 301 kişiye ise gıda kolisi ulaştırdı.

Merkezefendi Belediyesi'nin "Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi" büyümeye devam ediyor. Başladığı günden bu yana hayırseverler, iftar desteğine 734 bin 220 TL, gıda kolisi desteğine ise 621 bin 750 TL katkıda bulundu. Toplamda bin 804 ihtiyaç sahibine sıcak yemeği, 301 kişiye ise gıda kolisine ulaştı. Sisteme kayıtlı, zorlu ekonomik şartlarda hizmet veren ve iyilik hareketi ile destek olunan restoranlarda hazırlanan iftar menüleri, ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Aynı şekilde gıda kolileri de sisteme kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin adreslerine getiriliyor.

'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'ne destek olmak isteyen hayırseverler https://merkezefendi.bel.tr/elele/ adresinden sıcak yemek bağışı 180 TL ve katlarında yardımda bulunabilecek, gıda kolisinde ise bağış ücreti 750 TL olarak belirlendi.

Zor günleri her zaman birlik ve beraberlikle gidereceklerini ifade eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, dayanışmanın her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Doğan, "Hayırsever hemşerilerimizin 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'mize sağladığı destek sayesinde Merkezefendimizde bulunan ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak iftar yemeği ve gıda kolisi ulaşıyor, esnafımız da zorlu ekonomik koşullarda rahat bir nefes alıyor. Tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

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