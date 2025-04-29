Merkezefendi Belediyesi'nden Ücretsiz TYT-AYT Deneme Sınavları

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, TYT ve AYT'ye hazırlanan öğrenciler için düzenlediği deneme sınavları devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Kasım ayında başlatılan ücretsiz TYT – AYT deneme sınavları, 10 Mayıs Cumartesi günü TYT Deneme Sınavı, 11 Mayıs Pazar günü AYT Deneme Sınavı, 24 Mayıs Cumartesi günü TYT Deneme Sınavı ve 25 Mayıs Pazar günü AYT Deneme Sınavı ile devam edecek.

Öğrenciler, 31 Mayıs Cumartesi TYT Deneme Sınavı ve 1 Haziran Pazar AYT Deneme Sınavı ile sınav öncesi son defa kendilerini ölçebilecekler. Her iki sınav da saat 10.00'da, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek.

Kontenjanla sınırlı ücretsiz deneme sınavlarına başvurular, 'https://merkezefendi.bel.tr/sinav/' adresi üzerinden yapılacak.