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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, Karahasanlı Mahallesi'nde ücretsiz konser verecek. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediye Orkestra'mız ile Karahasanlı Mahallemizde yaz konseri vereceğiz. Müziğin ve sanatın tadını birlikte çıkarmak için tüm sanatsever hemşehrilerimizi konserimize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Belediye Orkestrası, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Karahasanlı Mahallesi Pazar Yeri'nde düzenlenecek olan ücretsiz konser verecek. Etkinlikte orkestra ekibi tarafından birbirinden güzel şarkılar seslendirilecek.

Kültür ve sanat anlamında önemli adımlar attıklarını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sanattan spora, kültürden eğitim ve bilime birçok hizmet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeyi de sürdürüyoruz. Sanata, klasik müziğe destek vermek ve evrensel müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurduğumuz Merkezefendi Belediye Orkestra'mız ile Karahasanlı Mahallemizde yaz konseri vereceğiz. Müziğin ve sanatın tadını birlikte çıkarmak için tüm sanatsever hemşehrilerimizi konserimize bekliyoruz" diye konuştu.