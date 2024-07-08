Merkezefendi Belediyesi Orkestrası Sevindik Vadi Park'ta Halk Konseri Verecek - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Orkestrası Sevindik Vadi Park'ta Halk Konseri Verecek

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Belediye Orkestrası Sevindik Vadi Park'ta ücretsiz bir konser verecek. Konserde, orkestra ekibi tarafından birbirinden güzel şarkılar seslendirilecek.

08.07.2024 12:22  Güncelleme: 12:24
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, Sevindik Vadi Park'ta halk konseri verecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Orkestrası 9 Temmuz Salı günü saat 20.30'da Sevindik Vadi Park'ta düzenlenecek olan ücretsiz konserle sanatseverlerle buluşacak. Orkestra ekibi tarafından birbirinden güzel şarkılar seslendirilecek.

"Tüm hemşehrilerimizi konsere bekliyorum"

Kültür ve sanatta önemli adımlar attıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sanattan spora, kültürden eğitim ve bilime birçok hizmet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sanata, klasik müziğe destek vermek ve evrensel müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurduğumuz Merkezefendi Belediye Orkestramız ile Sevindik Vadi Park'ta halk konseri vereceğiz. Müziğin ve sanatın tadını birlikte çıkarmak için tüm sanatsever hemşehrilerimizi konserimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi Orkestrası Sevindik Vadi Park'ta Halk Konseri Verecek - Son Dakika

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