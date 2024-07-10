Merkezefendi Belediyesi Orkestrası Sevindik Vadi Park'ta Konser Verdi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Orkestrası Sevindik Vadi Park'ta Konser Verdi

Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, Sevindik Vadi Park'ta sanatseverlerle buluştu. Başkan Şeniz Doğan da konsere katıldı ve şarkılara eşlik etti. Doğan, konser sonunda müzisyenlere teşekkür etti.

10.07.2024 11:57
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, Sevindik Vadi Park'ta sanatseverlerle buluştu. Konsere, Başkan Şeniz Doğan da katıldı.

Merkezefendi Belediye Orkestrası, Sevindik Mahallesi'nde konser verdi. Başkan Doğan da konsere katılarak şarkılara eşlik etti. Doğan, konserin sonunda müzisyenlere teşekkür ederek, kendilerine çiçek takdim etti.

Doğan, "Sıcak yaz akşamlarında mahalle konserlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Merkezefendi Belediye Orkestra'mızın Sevindik Vadi Park'ta gerçekleştirdiği muhteşem konserde, birbirinden güzel şarkıları hemşehrilerimizle dinledik, şarkılara birlikte eşlik ettik. Müziğin ve sanatın güzelliğini Merkezefendi'mizin her noktasına taşıyoruz. Merkezefendi'mizi sanatın, kültürün ve eğlencenin merkezi yapma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi Orkestrası Sevindik Vadi Park'ta Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Orkestrası Sevindik Vadi Park'ta Konser Verdi - Son Dakika
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