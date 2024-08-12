Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ni düzenledi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ni düzenledi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Ornaz Vadisi Yaz Şenliği sona erdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Kadınlar ürettikçe, mutlu oldukça, onların gözlerinin içi parladıkça biz de çok mutlu oluyoruz. Girişimci kadınlara her zaman destek olacağız' dedi.

12.08.2024 14:25  Güncelleme: 14:52
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Ornaz Vadisi Yaz Şenliği sona erdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadınlar ürettikçe, mutlu oldukça, onların gözlerinin içi parladıkça biz de çok mutlu oluyoruz. Girişimci kadınlara her zaman destek olacağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, dört günlük Ornaz Vadisi Yaz Şenliği düzenledi. İki hafta sonunda düzenlenen şenlikte 160'ın üzerinde kadın girişimcinin stantı, Belediye Orkestrası'nın konserleri, Ritmin Melekleri gösterisi, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlar, şenliğin tadını çıkardı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan da el emeği ürünlerden oluşan rengarenk stantları tek tek dolaştı, konserlerde seslendirilen şarkılara vatandaşlarla birlikte eşlik etti. Ayrıca şenlikte en çok alışveriş yapan vatandaşlara da ödül verildi.

"Üreten Merkezefendi için çalışıyoruz"

Girişimci kadınlara her zaman destek olduklarını belirten Başkan Doğan, "Artık girişimci kadın festivallerimiz ve şenliklerimiz gelenek haline geldi. Onların el emeği ürünlerini satmasını, gelir elde etmesine destek oluyoruz. Mutlu kadın, mutlu aile ve mutlu Merkezefendi hedefiyle çalışıyoruz. Kadınlarımıza Sanat Merkezi'mizde kurslar aldırıyoruz. Artık şartlar çok ağırlaştı. Ekonomik kriz çok derin. Biz istiyoruz ki, herkes üretsin. Bu dönemin konusu üreten bir Merkezefendi olacak. Üreten projelerle karşınıza çıkacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ni düzenledi - Son Dakika

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