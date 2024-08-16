Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi iş birliğiyle karpuzlar üreticiden vatandaşlara ulaştırıldı

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi iş birliğinde üreticiden alınan karpuzlar, Merkezefendili vatandaşlara ulaştırıldı. Başkan Doğan, "Dayanışmayla Denizli'mizi daha da güçlendirmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyorum" dedi.

İlçedeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi, üreticilerin emeklerine sahip çıkmak amacıyla üreticilerden temin edilen taze karpuzları, Merkezefendililere ulaştırdı. Muratdede Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda ekipler, kamyonlardaki karpuzları tek tek vatandaşa teslim etti.

"İnsanlar emeklerinin karşılığını alamıyor"

Bu faaliyetlerin toplumsal dayanışma ve yerel ekonomiyi destekleme açısından önemli olduğunu vurgulayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu bir kez ifade etmek istiyorum. Maalesef bu sene bazı ürünlerin hiç değeri olmadı. Yanlış planlamalar, yanlış uygulamalarla bu sonuç ortaya çıkıyor. İnsanlar günlerce emek veriyor, ailecek çalışıyorlar ama emeğinin karşılığını alamıyor. Acıpayam Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu programımız ile hem üreticimizin emeğine sahip çıkıyoruz. Emekleri için Acıpayam Belediye Başkanımız Levent Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Dayanışmayla Denizli'mizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Derman belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz"

Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım ise "Acıpayam' da bu sene karpuzda bir fiyasko yaşandı. Fiyatlar oldukça düştü. Bu durumda halkımız çok mutsuz oldu. Bu durumda derman belediyecilik anlayışını devreye sokmamız gerekti. İnsanları rahatlatalım istedik. Bunu da kardeş olduğumuzu hissettiğimiz belediyelerle yapıyoruz. Denizli merkezde Acıpayam karpuzunu tanıtmak ve onlara bunu sunmak istedik. Şeniz Başkanımıza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.