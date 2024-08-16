Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi iş birliğiyle karpuzlar üreticiden vatandaşlara ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi iş birliğiyle karpuzlar üreticiden vatandaşlara ulaştırıldı

Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi, üreticilerin emeklerine sahip çıkmak amacıyla üreticilerden temin edilen taze karpuzları, Merkezefendililere ulaştırdı. Başkan Doğan, 'Dayanışmayla Denizli'mizi daha da güçlendirmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyorum' dedi.

16.08.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi iş birliğinde üreticiden alınan karpuzlar, Merkezefendili vatandaşlara ulaştırıldı. Başkan Doğan, "Dayanışmayla Denizli'mizi daha da güçlendirmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyorum" dedi.

İlçedeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi, üreticilerin emeklerine sahip çıkmak amacıyla üreticilerden temin edilen taze karpuzları, Merkezefendililere ulaştırdı. Muratdede Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda ekipler, kamyonlardaki karpuzları tek tek vatandaşa teslim etti.

"İnsanlar emeklerinin karşılığını alamıyor"

Bu faaliyetlerin toplumsal dayanışma ve yerel ekonomiyi destekleme açısından önemli olduğunu vurgulayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu bir kez ifade etmek istiyorum. Maalesef bu sene bazı ürünlerin hiç değeri olmadı. Yanlış planlamalar, yanlış uygulamalarla bu sonuç ortaya çıkıyor. İnsanlar günlerce emek veriyor, ailecek çalışıyorlar ama emeğinin karşılığını alamıyor. Acıpayam Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu programımız ile hem üreticimizin emeğine sahip çıkıyoruz. Emekleri için Acıpayam Belediye Başkanımız Levent Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Dayanışmayla Denizli'mizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Derman belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz"

Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım ise "Acıpayam' da bu sene karpuzda bir fiyasko yaşandı. Fiyatlar oldukça düştü. Bu durumda halkımız çok mutsuz oldu. Bu durumda derman belediyecilik anlayışını devreye sokmamız gerekti. İnsanları rahatlatalım istedik. Bunu da kardeş olduğumuzu hissettiğimiz belediyelerle yapıyoruz. Denizli merkezde Acıpayam karpuzunu tanıtmak ve onlara bunu sunmak istedik. Şeniz Başkanımıza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Acıpayam, Ekonomi, Denizli, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi iş birliğiyle karpuzlar üreticiden vatandaşlara ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:56 Çanakkale’de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
08:38 Tayvan beşik gibi sallanıyor Tayvan beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 19:35:22. #1.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi iş birliğiyle karpuzlar üreticiden vatandaşlara ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement