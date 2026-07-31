Merkezefendi'de minik cimnastikçiler yazı sporla geçiriyor - Son Dakika
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Merkezefendi'de minik cimnastikçiler yazı sporla geçiriyor

Merkezefendi\'de minik cimnastikçiler yazı sporla geçiriyor
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Merkezefendi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda, çocuklar yaz tatilini sporla değerlendiriyor. En yoğun ilgi gören branşlardan biri olan cimnastik eğitimleri de yoğun katılımla devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda minik sporcular hem temel hareket becerilerini geliştiriyor hem de eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda, çocuklar yaz tatilini sporla değerlendiriyor. En yoğun ilgi gören branşlardan biri olan cimnastik eğitimleri de yoğun katılımla devam ediyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda minik sporcular hem temel hareket becerilerini geliştiriyor hem de eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA VE ÖZGÜVEN KAZANIMI

Merkezefendi Belediyesi tarafından 20 farklı tesiste düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında futbol, basketbol, tenis, voleybol, robotik kodlama, cimnastik, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, fitness, güreş, pickleball, badminton ve izcilik branşlarında eğitimler aralıksız devam ediyor. Özellikle cimnastik derslerinde çocuklar esneklik, denge, koordinasyon ve kuvvetlerini geliştirirken, disiplinli çalışma ve özgüven kazanımı da sağlıyor.

SPOR YAPARKEN YENİ ARKADAŞLIKLAR KURULUYOR

Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisleri, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Sevindik Vadi Park Sosyal Tesisleri ve Spor Eğitim Merkezi, 100. Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi ile Kadın Çocuk Yaşam merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimler gün boyunca yoğun katılımla sürüyor. Çocuklar spor yaparken yeni arkadaşlıklar kuruyor, takım ruhunu ve paylaşmayı öğreniyor. Yetişkin kursiyerler ise farklı branşlarda düzenli spor yaparak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanıyor.

Merkezefendi Belediyesi, sporun her yaştan vatandaşın yaşamının bir parçası olması amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları ile çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya, onları sporla iç içe bir geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi'de minik cimnastikçiler yazı sporla geçiriyor - Son Dakika

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