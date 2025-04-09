Merkezefendi'de Yeni Kreşler Açıldı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete açılan kreşler, hem çocukların gelişimine katkı sağlıyor hem de çalışan annelerin iş hayatında daha aktif ve verimli olmalarına olanak tanıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eğitim alanında desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Çocuklarımız, adil bir eğitim ile mutlu bir geleceğe adım adım ilerliyor" dedi.

Muratdede Mahallesi'nde hizmet veren Merkezefendi Belediyesi Gamateks Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi ile Sevindik Mahallesi'nde bulunan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi, çalışan annelerin en büyük destekçileri haline geldi. Kreşlerde eğitim gören minik öğrencilere, deneyimli öğretmenler tarafından okul öncesi eğitim verilerek gelişimlerine önemli oranda katkı sağlanıyor.

Kreşler sayesinde kadın istihdamına, kadının ekonomik özgürlüğüne ve kadının güçlenmesine destek olunuyor. Evlatları Merkezefendi Belediyesi'nin kreşlerinde geleceğe hazırlanan anneler, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Gönül rahatlığı ile çocuklarını kreşe bıraktıklarını söyleyen anneler, emeklerinden dolayı Doğan'a da teşekkür ediyor.

Üçüncü kreşte de çalışmalar sürüyor

İlçeye iki kreş kazandıran Merkezefendi Belediyesi tarafından temeli atılan ve hızla yükselen üçüncü kreşte de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Muratdede Mahallesi'ndeki Mehmet Karataş Kreşi de en kısa zamanda hizmete açılarak miniklere ve ailelerine destek sağlayacak.

Çocuklara desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Doğan, "Çocuklarımız, adil bir eğitim ile mutlu bir geleceğe adım adım ilerliyor" diye konuştu.