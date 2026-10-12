Mersin-Adana Otoyolu'nda Osmaniyespor otobüsü saldırısında 7 şüpheli yakalandı

Mersin-Adana Otoyolu'nda Osmaniyespor otobüsü saldırısında 7 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin-Adana Otoyolu'nun Ziyarettepe mevkisinde dün Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanmasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma ekipleri iki aracın olayla bağlantılı olduğunu tespit etti, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Mersin'de dün otoyolda bir taraftar otobüsünün taşlanmasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin- Adana Otoyolu'nun Ziyarettepe mevkisinde dün Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki aracın olayla bağlantılı olduğunu tespit etti.
Ekipler, kimliğini belirledikleri 7 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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