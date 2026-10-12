Mersin-Adana Otoyolu'nda Osmaniyespor otobüsü saldırısında 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de dün otoyolda bir taraftar otobüsünün taşlanmasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin- Adana Otoyolu'nun Ziyarettepe mevkisinde dün Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki aracın olayla bağlantılı olduğunu tespit etti.

Ekipler, kimliğini belirledikleri 7 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.