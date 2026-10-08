Mersin Akdeniz'de Akdeniz Belediyesi hasarlı çöp konteynerlerini yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Akdeniz'de Akdeniz Belediyesi hasarlı çöp konteynerlerini yeniledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Akdeniz\'de Akdeniz Belediyesi hasarlı çöp konteynerlerini yeniledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hasar gören çöp konteynerleri Akdeniz Belediyesi ekiplerince yenilenirken eskileri bakım ve onarımdan geçirildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, temizlik hizmetlerinin daha etkin ve düzenli hale getirileceğini belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki çöp konteynerleri belediye ekiplerince yenileniyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede hasar gören çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi, eski konteynerler de belediyenin atölyelerinde bakım ve onarımdan geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde temizlik hizmetlerinin daha etkin ve düzenli hale getirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.???????

Kaynak: AA
Mersin AkdenizBelediyeAkdenizGüncelMersinÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
’Altın yenge’ Toprak Sağlam bambaşka biri oldu Sırrını da açıkladı 'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Havalimanında şoke eden manzara Pantolonundan 10 kuş çıktı Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:43:34. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Akdeniz'de Akdeniz Belediyesi hasarlı çöp konteynerlerini yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei