Mersin Akdeniz\'de Akdeniz Belediyesi hasarlı çöp konteynerlerini yeniledi

Mersin Akdeniz'de Akdeniz Belediyesi hasarlı çöp konteynerlerini yenilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Akdeniz ilçesinde hasar gören çöp konteynerleri Akdeniz Belediyesi ekiplerince yenilenirken eskileri bakım ve onarımdan geçirildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, temizlik hizmetlerinin daha etkin ve düzenli hale getirileceğini belirtti.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki çöp konteynerleri belediye ekiplerince yenileniyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede hasar gören çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi, eski konteynerler de belediyenin atölyelerinde bakım ve onarımdan geçirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde temizlik hizmetlerinin daha etkin ve düzenli hale getirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.???????
Kaynak: AA
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