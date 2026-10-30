Mersin Akdeniz'de tadilattaki binada beton merdiven çöktü, işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin Akdeniz'de tadilattaki binada beton merdiven çöktü, işçi hayatını kaybetti

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Mersin Akdeniz\'de tadilattaki binada beton merdiven çöktü, işçi hayatını kaybetti
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde tadilatı devam eden 2 katlı binanın üst katındaki beton merdiven çöktü, altında kalan işçi hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çalıştığı binanın tadilatı sırasında çöken beton merdivenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Şakirgülmen Mahallesi Toroslar Caddesi'nde tadilatı devam eden 2 katlı binanın üst katında bulunan beton merdiven henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Bu sırada binada tadilat yapan Cevdet Demetgül (56), çöken beton merdivenin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bulunduğu yerden çıkarılan Demetgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Demetgül'ün cenazesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma HastanesiMersin Akdeniz3. SayfaAkdenizMersinGüncelSon Dakika

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