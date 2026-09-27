Mersin Anamur'da ağabeyine çarpan zanlı kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Mersin Anamur'da ağabeyine çarpan zanlı kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anamur'da tartıştığı ağabeyine otomobille çarptığı iddia edilen zanlı, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Araç ve çarptığı ağabeyi inşaatın temel çukuruna düşmüş, olayda iki kardeş de yaralanmıştı. Tedavisi tamamlanan zanlı adliyeye sevk edilmişti.
Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı ağabeyine otomobille çarpan zanlı tutuklandı.
Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde dün, iddiaya göre S.S.K. ile ağabeyi E.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında E.K, kardeşi S.S.K'nin aracının ön camına zarar verdi. Bunun üzerine S.S.K, kullandığı otomobille ağabeyine çarptı. Araç ve çarptığı E.K, bir inşaatın temel çukuruna düştü.
Olayda 2 kardeş de yaralandı.
Hastanede tedavisi tamamlanan S.S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA
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