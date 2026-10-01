Mersin Bozyazı\'da orman dışı arazideki yangın helikopter ve 7 arazözle söndürüldü

Mersin Bozyazı'da orman dışı arazideki yangın helikopter ve 7 arazözle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Bozyazı ilçesi Akcami Mahallesi'nde orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın, kısmen ormanlık alana sıçramasının ardından söndürüldü. Bölgeye helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve itfaiye sevk edilirken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü.
Akcami Mahallesi'ndeki orman alanı dışındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve itfaiye sevk edildi.
Kısmen bölgedeki ormanlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahlesiyle söndürüldü.
Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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