Mersin Büyükşehir, 2027-2031 afet risk planı çalıştayına katıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir, 2027-2031 afet risk planı çalıştayına katıldı

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Mersin Büyükşehir, 2027-2031 afet risk planı çalıştayına katıldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Afet Risk Azaltma Planı'nın 2027-2031 güncellemesi için AFAD koordinasyonundaki çalıştaya katıldı. Çalıştayda deprem, sel, orman yangını, endüstriyel kaza riskleri değerlendirildi; belediye 5 yılda deprem analizi ve altyapı iyileştirmesi planlıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin afetlere karşı dirençliliğini artırmak amacıyla Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı'nın 2027-2031 dönemine yönelik güncelleme çalışmalarına katkı sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinden yetkililer, AFAD koordinasyonunda Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"na katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere birçok dairenin ilgili personeli, Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na katıldı. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştayda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri bir araya gelerek, kentteki afet risklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

MUHTEMEL KÖTÜ SENARYOLAR ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştay kapsamında deprem, sel taşkını, orman yangınları ve endüstriyel kazalar kategorilerinde oluşturulan masalarda, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinden temsilciler de yer aldı. Masalarda, muhtemel ve kötü senaryolar üzerinden çalışmalar yürütülürken, risklerin azaltılmasına yönelik olay ve önlem tabloları hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesi; 5 yıllık dönemde kritik öneme sahip belediye binalarının deprem performans analizlerinin yapılması, yapı stokundaki risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ile sel ve taşkın risklerine karşı köprü, menfez ve geçiş yapılarının mevcut durumlarının değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasına yönelik projeler gerçekleştirmeyi planlıyor. Kentte afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması ve risklerin afet öncesinde azaltılması amacıyla, kurumlar arası iş birliğiyle çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.

"BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Şube Müdürü Ayşegül Akça, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, önümüzdeki 5 yıllık süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız somut eylemlerimizi belirliyoruz. Bizim için afet yönetimi sadece afet anında müdahale etmek değil, afet öncesindeki riskleri bilmek, azaltmak ve kent olarak afete hazırlık kapasitemizi yükseltmek. Bu anlamda depremden sel ve taşkına, orman yangınından kentsel risklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Büyükşehir'in bu kapsamdaki çalışmalarından da bahseden Akça sözlerine, şöyle devam etti:

"Özellikle deprem konusunda belediyemize ait kritik önem arz eden binalarımızın deprem performans analizlerini gerçekleştireceğiz. Kent içerisindeki yapı stoklarının risklerini belirleyip kentsel dönüşüm çalışmalarına katkı sağlayacak çalışmaların yanı sıra; köprü, menfez ve geçiş yapılarımızın mevcut durumlarının değerlendirilerek, yetersiz kaldığını düşündüğümüz noktaların iyileştirmesine yönelik projeler gerçekleştireceğiz. Afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak, sadece belediyenin çalışmalarıyla mümkün değil. Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi vatandaşların birlikte çalışması gerekmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, AFAD koordinasyonunda olan bu sürecin bir paydaşı olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışacağız. Afetlere dirençli bir kent için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 5 ayrı masada Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleriyle aktif olarak rol oynuyoruz. Deprem masası, sel taşkın masası, orman yangınları ile endüstriyel kazalarda ilgili birimlerimizden temsilciler yer almaktadır."

Kaynak: ANKA
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