Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Genç: “Cumhuriyetimizin 103. yılını ‘Cumhuriyet Özgürlüktür’ temasıyla kutluyoruz”

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, "Cumhuriyetimizin 103. yılını Mersin'de 'Cumhuriyet Özgürlüktür' temasıyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen; onun kurucu değerlerini geleceğe taşımak, demokrasiyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, gelecek kuşaklara daha özgür, daha adil ve daha eşit bir ülke bırakmaktır" dedi.

Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü; özgürlüğe, adalete ve demokrasiye her zamankinden daha güçlü sahip çıkmamız gereken bir dönemde karşılıyoruz. 103 yıl önce bu topraklarda milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kendi geleceği üzerinde söz ve karar sahibi olma iradesini ortaya koydu. Cumhuriyet'in ilanıyla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayış temelinde yeni bir dönemin kapıları açıldı.

Cumhuriyet, bir yönetim biçimi olmanın ötesinde; özgürlük, eşitlik ve demokrasi değerleri üzerine yükselen, bugünümüze yön veren ve geleceğimizi şekillendiren güçlü bir toplumsal idealdir. Bu tarihsel mirasın taşıdığı anlam ve sorumlulukla, Cumhuriyetimizin 103. yılını Mersin'de 'Cumhuriyet Özgürlüktür' temasıyla kutluyoruz.

Bizim için özgürlük; insanların düşüncelerini korkmadan ifade edebildiği, kadınların şiddet ve ayrımcılığa uğramadan yaşayabildiği, gençlerin geleceklerini kendi ülkelerinde güvenle kurabildiği, emekçilerin alın terinin karşılığını alabildiği bir toplumsal düzen demektir. Cumhuriyet'e sahip çıkmak da bu özgürlük anlayışını toplumun bütün kesimleri için yaşanabilir kılmayı; halkın iradesini, hukukun üstünlüğünü ve temel hakları her koşulda savunmayı gerektirir.

Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunlar, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine duyduğumuz ihtiyacı bir kez daha ortaya koymaktadır. Geçim sıkıntısının, gelecek kaygısının ve adalete ilişkin endişelerin arttığı bu dönemde hiç kimsenin düşüncesi, siyasi görüşü ya da kimliği nedeniyle kendisini güvencesiz hissetmediği; herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir Türkiye için mücadele etmek ortak sorumluluğumuzdur.

Mersin halkının bizlere emanet ettiği sorumluluğu da bu ilkeler doğrultusunda yerine getiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in öncülüğünde hayata geçirilen yenilikçi, kalkınmacı ve sosyal belediyecilik anlayışını aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet'in kazanımlarını çocuklarımızın eğitiminde, kadınların güçlenmesinde, gençlerimizin geleceğinde, üreticimizin emeğinde ve yurttaşlarımızın yaşamının her alanında görünür kılmak için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakların ve açtığı yolun tarihsel önemini, bugün bu sorumluluğu üstlenen bir kadın olarak ayrıca hissediyorum. Bu kazanımları korumanın ve ileri taşımanın yolu, kadınların eğitimden çalışma yaşamına, siyasetten karar alma mekanizmalarına kadar her alanda eşit, özgür ve güçlü bireyler olarak var olabildiği koşulları oluşturmaktan geçiyor. Biz de bu anlayışla, kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü yer aldığı bir Mersin için çalışmayı sürdüreceğiz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen; onun kurucu değerlerini geleceğe taşımak, demokrasiyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, gelecek kuşaklara daha özgür, daha adil ve daha eşit bir ülke bırakmaktır. Mersin'den yükselttiğimiz özgürlük ve demokrasi inancıyla bu sorumluluğu yerine getirmeye, umudu ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, mücadele arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Mersinli hemşehrilerimin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın özgürlük!"