Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025'te de Çevre Odaklı Çalışmalarını Sürdürdü

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2025 yılı boyunca, iklim değişikliği ve insan kaynaklı kirliliklere karşı çalışmalarını sürdürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında da çok yönlü çalışmalarıyla kentin doğasına sahip çıktı. Ekipler yıl boyunca, iklim değişikliği ve insan kaynaklı kirliliklere karşı Mersin'in havası, suyu ve toprağı için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim krizi, doğanın tahribatı, denizlerin kirletilmesi karşısında temiz bir kent için uygulamalarına yoğunluk veren ekipler; temizlik, denetleme, eğitim, ilaçlama, kurum görüşü verme gibi birçok alanda 7/24 saat esasıyla çalıştı.

Mersin'in havası, suyu ve toprağı Büyükşehir ile emin ellerde

İnsan kaynaklı kara ve deniz kirliliğini önlemek, gürültü kirliliğini engellemek ve Mersin Limanı'na gelen gemilerin denizi kirletmesine geçit vermemek amacıyla karadan, havadan, denizden ve deniz altından denetimlerini titizlikle sürdüren ekipler, kirlilik oluşturanlara caydırıcı olması adına idari yaptırımlar uyguladı. Kara, deniz ve deniz altında oluşan kirlilikler de teknolojinin yakından takibiyle kente kazandırılan uygun araç, gereç ve aparatlarla temizlendi. Mersin'in her köşesinde rutin çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri; temizlik ve ilaçlama faaliyetlerini geliştirirken, doğanın korunması adına farkındalık eğitimlerine de yoğunlaştı. Küçük yaştan itibaren çevre konusunda bilinç kazandırma uygulamalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çocuklarla okullarda buluştu.

Kentin mavi dünyasında kirliliğe geçit yok

Deniz kirliliğine geçit vermemek için Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile gemileri denetleyen ekipler, kentin mavi dünyasına da sahip çıkıyor. Türkiye'de deniz denetim yetkisine sahip 2 büyükşehir belediyesinden bir tanesi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Gemi kaynaklı atıkların önüne geçmek için deniz yetki sahasını 7/24 izleyen Büyükşehir, kirliliğe sebep olan deniz araçlarına idari yaptırım uyguluyor. Büyükşehir ekipleri, yıl boyunca olduğu gibi yeni yılda da bu sistem ile denizlere atıklarını bırakan gemilere göz açtırmamaya kararlı.

"2025 yılında Mersin'in her noktasında 7/24 esasıyla çalıştık"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, 4 müdürlükleri ile 2025 yılında kentin her noktasında çok yönlü çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Kentin her yanında halkın talepleri doğrultusunda faaliyet yürüttüklerini beliretn Halisdemir, "2025 yılı içinde vatandaşlarımızdan gelen 278 adet gürültü ve 19 adet çevre şikayetinin hepsini yerinde denetleyerek sonuçlandırdık. 52 adet Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'na, işletmeler faaliyete geçmeden kurum görüşümüzü hazırladık. Gürültü denetim yetkisi bizde olduğu için; bazı işyerlerine ve şahıslara, yasalara aykırı davranışlarından dolayı, toplamda 7 milyon 600 bin liraya yakın bir idari yaptırım cezası uygulamak zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın konforlu yaşamasını, kirlilikten etkilenmemesini sağlamak istiyoruz" dedi. Farkındalık çalışmalarına da ağırlık verdiklerini söyleyen Halisdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 37 okulda 2 bin 600 öğrenci ile buluştuklarını ifade etti.

"16 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Mersin'i anlık olarak izliyoruz"

Temizlik ve ilaçlama konusunda çalışmaların özenle ele alındığını dile getiren Halisdemir, her çalışmada teknolojinin yakından takip edildiğinin altını çizdi. İlaçlama işlemlerinde biyodisal uygulaması ile çalıştıklarını belirten Halisdemir, "Bugüne kadar 1 milyon 311 bin 948 adet biyosidal uygulaması yaptık. Yıl içinde 32 bine yakın şikayetin tamamını yerinde çözdük. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir yazılımla, 16 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ilimizin her köşesinde anlık izleme yapabiliyoruz" diye konuştu.

Çevre koruma mücadelesinde doğal yöntemleri kullandıklarını vurgulayan Halisdemir, "Sivrisinekle mücadele kapsamında Lepistes isimli bir akvaryum balığını, tarımsal amaçlı sulama havuzlarında kullanıyoruz. Bugüne kadar 60 bine yakın balığı havuzlara bırakarak, 10 binden fazla havuzda başarı elde ettik. Ayrıca vatandaşlarımıza, sivrisinek ve haşere kovucu 17 çeşit aromatik bitkiden 40 bine yakın dağıttık" ifadelerini kullandı.

Cadde, bulvar, sokak ve meydanların temizliğinin de günün her anı devam ettiğini sözlerine ekleyen Halisdemir, "4 bin 878 kilometrelik yol ağımızı, personelimiz ve süpürge araçlarımızla her gün düzenli temizlemekteyiz. Temizlik ile ilgili vatandaşlardan gelen 2 bin 800'ün üzerinde şikayeti de denetleyerek nihayete erdirdik" dedi.

"Amacımız kimsenin denizi kirletmemesi"

Sağlıklı bir deniz ekosistemi için 2025 yılında çok önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Halisdemir, yıl boyunca 404 denetim gerçekleştirdiklerini belirtti. Kente ticari amaçla gelen 5 bin 206 adet geminin denetimden geçtiğini ifade eden Dr. Halisdemir, "Bu kapsamda 12 gemiye, denizimizi kirlettiği için 92 milyon 748 bin liralık idari yaptırım uyguladık. Deniz süpürgemiz ile 87 bin 500 kilogram katı atık topladık. Aynı zamanda 150 bin litre atık su bertarafını sağladık. Elektronik Gemi Denetleme Sistemimiz ile Çeşmeli'den Kulak mevkiine kadar yaklaşık 53 kilometrelik bir alanda, 26 kameramızla 24 saat esaslı izleme yapıyoruz. Amacımız kimsenin denizi kirletmemesi ve temiz bir Akdeniz'de hep birlikte yaşamamız" diye konuştu.

Daha temiz ve dirençli bir Mersin için 2026'da da görev başında olacaklarını sözlerine ekleyen Halisdemir, "Mersin'de yaşayan ve kentimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın, temiz bir şehirde yaşamasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamsal konforunun artması için elimizden geleni yapıyoruz. 7 gün 24 saat çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da hiçbir atıklarını çevreye atmamaları konusunda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.