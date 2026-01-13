Mersin Büyükşehir Belediyesi', Kadın Mobilya Ustaları Yetiştiriyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde verilen "Mobilya İmalat ve Montaj" kursu ile vatandaşlara meslek edinme imkanı sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı merkezde yürütülen kurslar, nitelikli iş gücünün artırılmasını hedeflerken, kadın kursiyerlerin sektöre kazandırılmasına da katkı sağlıyor.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi kursları kapsamında verilen "Mobilya İmalat ve Montaj" kursu ile geleceğin kadın mobilya ustaları yetiştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, vatandaşlara mesleki beceriler kazandırarak, nitelikli iş gücü istihdamına katkı sağlıyor. 'Mobilya İmalat ve Montaj' kursunun sunduğu ücretsiz eğitimlerle kursiyerler, ahşap işçiliğinin temel tekniklerini öğrenerek üretim yapıyor. Kursiyerler, uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) ile kendi iş yerlerini açabilme fırsatı bulurken, yurt dışında çalışma olanağına da sahip olabiliyor.

"Temel amacımız, niteliksiz iş gücünü nitelikli iş gücüne dönüştürmek"

Tırmıl MERCEK Sorumlusu ve Mobilya İmalat ve Montaj kursu eğitmeni Mustafa Asilhan Özkan, MERCEK bünyesinde verilen kursların temel amacının, niteliksiz iş gücünü nitelikli iş gücüne dönüştürmek olduğunu belirtti. Özkan, "Mobilya İmalat ve Montaj kursumuz; projelendirme, kesim ve montaj olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Kurslar 18 yaş üstü herkese açık ve kurs sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliği bulunan Mesleki Yeterlilik Belgesi veriliyor. Bu belge sayesinde kurs katılımcıları, niteliklerini ve geçerliliklerini ispatlayarak yurt dışında çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilir" diye konuştu.

Kursta 7'nci dönemi tamamladıklarını ve kursiyerlerin 2 ay eğitim aldıktan sonra MYK sınavına hazırlık sürecine başladıklarını belirten Özkan, 12 bin lira tutarındaki MYK sınav ücretinin de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ifade etti.

"Büyükşehir'in bu kursu benim için dönüm noktası oldu"

Kursiyerlerden Suzan Kelahmet, 12 yıl Okul Öncesi Öğretmenliği yaptıktan sonra, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mobilya İmalat ve Montaj kursu ile hayatında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirtti. Bu mesleğe yönelmesinde eşinin önemli katkısı olduğunu belirten Kelahmet, "Eşim yıllardır marangozluk yapıyor. Dolayısıyla bu süreç beni bu üretim sektörüne yöneltti" dedi. Mobilyalarda kadın elinin, işlevselliği ve estetiği değiştirdiğine inandığını söyleyen Kelahmet, "Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Mobilya İmalat ve Montaj kursu, benim için bir dönüm noktası oldu. Pratik anlamda bazı şeyleri eşimden zaten öğreniyordum, ama bu işi profesyonelce ve iş güvenliğiyle öğrenmek istedim. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi'nin kursu bana yol gösterici oldu" ifadelerini kullandı.

"İşi doğru yerden ve güvenilir bir kurumdan öğrenmek, bize büyük kazanç sağladı"

Kurs sayesinde hem teorik hem uygulamalı eğitim aldığını belirten Kelahmet, bu alandaki özgüveninin arttığını söyledi. Kelahmet, "Bu kurs benim için bir ışık oldu. Kursa başladıktan sonra kendimi daha güçlü ve kararlı hissediyorum. Küçük deneyimlerim vardı, ancak burada işi profesyonel anlamda öğrenmek benim için çok kıymetliydi" dedi.

Kendi atölyesini açma yolundaki en önemli adımın resmi belge olduğunu vurgulayan Kelahmet, "Atölyemizin temellerini atmaya başladık, ama bu işin en önemli kısmı Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne (MYK) sahip olmak. Bu belgeyi de Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla almak, bizim için büyük bir avantaj oldu. Hem maddi hem manevi olarak zor bir süreçti. Ama işi doğru yerden, güvenilir bir kurumdan öğrenmek, bize büyük kazanç sağladı" diye konuştu.

"Hiçbir kadın hayallerinden vazgeçmesin"

Meslek değişikliği sürecinde çevresinden olumsuz tepkiler aldığını da söyleyen Kelahmet, Mobilya İmalat ve Montaj kursunun erkek egemen bir alan olarak görülmesinin başta zorlayıcı olduğunu belirterek, "'Yıllardır öğretmensin, marangoz mu olacaksın?' diye çok tepki aldım. Ama ortaya çıkan somut ürünleri gördüklerinde, bakış açıları değişti. Şimdi çevremden destek görüyorum" dedi.

Kadınlara seslenen Kelahmet, "Hiçbir kadın; yaşı, mesleği ya da sektörü bahane ederek hayallerinden vazgeçmesin. Ben de 'yapamam' diyenlerdendim. Ama cesaret ve doğru destekle, her alanda var olunabilir. Büyükşehir'in kadın şoförleri, bu konuda beni en çok motive eden örneklerden biriydi" ifadelerini kullandı.

"Bu kurs, mesleki anlamda beni bir adım daha ileri taşıdı"

Bir diğer kursiyer Oğuz Kutay ise aktif olarak marangozluk yaptığını, ancak ustalık belgesi almak için Büyükşehir'in Mobilya İmalat ve Montaj kursuna başvurduğunu söyledi. Kutay, "Kurs sayesinde mobilya üzerine daha ileri düzey bilgiler öğrendim. Bu kurs, mesleki anlamda beni bir adım daha ileri taşıdı. Boş zamanlarını değerlendirmek isteyen ya da iş bulamayan genç arkadaşlarımıza, Büyükşehir'in Mobilya İmalat ve Montaj Kursu'na katılmalarını tavsiye ederim" dedi.