Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Üniversiteli Gençlerle Buluştu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Çağ Üniversitesi tarafından organize edilen "Kariyer Günleri" ve Tarsus Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "MyoFest Sektör Kampüste" etkinliğinde hem paydaş kuruluş olarak yer aldı, hem de açtığı stantla üniversiteli gençlerle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversitelerle iş birliğini güçlendirerek öğrencilere yönelik önemli projelerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kariyer Merkezi, Çağ Üniversitesi tarafından organize edilen "Kariyer Günleri" ve Tarsus Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "MyoFest Sektör Kampüste" etkinliğinde hem paydaş kuruluş olarak yer aldı hem de açtığı stantla üniversiteli gençlerle buluştu.

Üniversite öğrencilerine geniş fırsatlar sunuldu

Üniversiteler tarafından düzenlenen kariyer etkinliklerinde, kişisel ve mesleki gelişim seminerleri, paneller, sektör söyleşileri, networking imkanları ve müzik etkinlikleri gibi farklı aktiviteler düzenlenerek, öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, bu etkinliklerde özellikle iş arama becerileri eğitimleri, mentorluk programları, LinkedIn kullanım eğitimleri ve profesyonellerle networking gibi projelerini öğrencilere tanıtma fırsatı buldu. Ayrıca stant açan diğer firmalarla da tanışarak, yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.

"Üniversiteler, merkezimizin en önemli hedef kitlesi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada yaptığı açıklamada, üniversiteli gençlerin Kariyer Merkezi'nin en önemli hedef kitlesini oluşturduğunu belirterek, "Üniversite-sanayi-kent iş birliğinin güçlenmesine yönelik somut adımlar atıyoruz. Özellikle 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerimiz, üniversiteli gençlerin kariyer gelişimi ve girişimcilik becerilerinin artmasında kritik rol oynuyor. Bu tür iş birliklerimizi her dönem geliştirerek sürdürüyoruz ve gençlerimizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin üniversite öğrencilerine yönelik yürüttüğü projelerin, ilerleyen dönemlerde daha da zenginleşerek artacağı belirtildi.