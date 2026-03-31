Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart Tutarları ile Öğrenim Yardımını Hesaplara Yatırdı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart Tutarları ile Öğrenim Yardımını Hesaplara Yatırdı

31.03.2026 16:14  Güncelleme: 17:09
Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik Halk Kart uygulamasının mart ayı ödemelerini gerçekleştirdi. Ayrıca üniversite öğrencilerine verilen öğrenim yardımının son taksiti de hesaplara yatırıldı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Halk Kart uygulamasının mart ayı tutarları ile üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımının son taksiti hesaplara yatırıldı.

Dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları için hayata geçirilen Halk Kart uygulaması ile aile bütçesine katkı sunulurken, anlaşmalı yerel market ve bakkallardan yapılan alışveriş ile de kent esnafına destek olunuyor. Halk Kart uygulaması kapsamında mart ayında 3 bin 464 kişinin hesabına biner lira, 3 bin 560 kişinin hesabına ise bin 700'er lira olmak üzere, 7 bin 24 vatandaşın hesabına toplam 9 milyon 516 bin lira yatırıldı.

Öğrenim yardımının son taksiti de hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitede okuyan gençlere yönelik destekleri kapsamında ailesi kentte ikamet eden ve bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere sadece ilk yıl ve geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardımının son taksiti de hesaplara yatırıldı. Öğrenim yardımı kapsamında 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 22 öğrenci, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 47 öğrenci, 5 yıllık bölümlerde okuyan 205 öğrenci ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 413 öğrenci olmak üzere, 8 bin 687 üniversite öğrencisinin hesabına toplam 9 milyon 631 bin 200 lira yatırıldı.

Kaynak: ANKA

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
