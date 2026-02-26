Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden "Nergis Soğanı Dağıtım Projesi" ile Kırsal Kalkınmaya Destek

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Nergis Soğanı Dağıtım Projesi"nden faydalanan üreticiler, nergis çiçeklerini hasat ediyor. Tarsus'a bağlı Kaklıktaşı Mahallesi'nde ekilen soğanlardan çıkan nergisler; kadınlar tarafından toplanıyor, demetleniyor ve yurdun dört bir tarafına ulaştırılıyor.

Geçen günlerde Tarsus Pirömerli Mahallesi'nde 4'üncüsü düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı "Nergis Şenliği" ile ürünün tanıtılmasında ve bölgenin kalkınmasında önemli bir hizmet sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi; sulama suyu imkanının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde ve özellikle atıl vaziyette duran arazilerde nergis yetiştirilmesiyle, ekonomiye ciddi oranda artı değer kazandırılmasına öncülük ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin projesi öncesinde çok az sayıda kişinin nergis üretimi yaptığı Tarsus'un kırsal mahallelerinde, üreticilerin desteklenmesi ve özellikle de şenliğin hem yurt içinde, hem de yurt dışında duyulmasıyla ürünün üretim miktarı oldukça arttı.

"2025'te toplamda 90 bin adet nergis soğanı verildi"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi Pembegül Şeker, nergisin katma değerinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Yürütmüş olduğumuz proje kapsamında 2020-2025 yılları arasında 356 üreticimize yüzde 80 hibeli 626 bin 336 adet nergis soğanı dağıtımı gerçekleştirildi. 2025 yılında Mersin genelinde 60 üreticiye, kişi başı bin 500 adet olmak üzere, toplamda 90 bin adet nergis soğanı verildi" dedi.

Proje ile özellikle atıl durumda bulunan taşlık arazilerin tarıma kazandırılmasının yanı sıra nergisin düşük girdi maliyetli ve yüksek katma değere sahip olmasının kırsalda önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Şeker, "Üreticilerimizle birlikte nergis hasadını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece nergis soğanı dağıtmakla kalmayıp; düzenlediğimiz nergis şenlikleriyle de üreticilerimizin emeğini görünür kılıp, kırsal kalkınmayı sosyal ve kültürel etkinliklerle destekliyor ve nergisi bölgemizin marka değeri haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir nergis soğanı dağıtmadan önce üretim bu kadar yoktu"

Tarsus Kalklıktaşı Mahallesi Muhtarı Kamuran Işık, "Şu sıralar nergis hasadını gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Vahap Seçer, dördüncüsü düzenlenen festivalde çok büyük katkıda bulundu. Nergisi bu sayede tüm Türkiye tanıdı. Büyükşehir nergis soğanı dağıtmadan önce üretim bu kadar yoktu. Şimdi üretim en az 10 katına çıktı. Bizim burada sulama suyu olmadığı için arazilerimiz atıl durumdaydı. Bu arazilere şimdi nergis ekiyor ve bu kış günü gelir elde ediyoruz" dedi.

"Kış gibi zorlu bir mevsimde yaptığımız üretim, bizlere de gelir sağlıyor"

Nergis üreticisi kadınlardan Ferda Bostan da atıl vaziyetteki arazisini nergis üretimiyle değerlendirdiğini dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. 2024 senesinde de kişi başı birer çuval nergis soğanı verdiler. Böylece kullanılmayan arazilerimiz değerlendi. Çok memnunuz. Bu iş sadece Tarsus'a değil, çevre illere de yayıldı. Ülke ekonomisine de büyük bir katkısı oldu. Kış gibi zorlu bir mevsimde yaptığımız üretim, bizlere de gelir sağlıyor" ifadelerini kullandı.