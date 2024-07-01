Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Bireyler ve Aileleri İçin Piknik Düzenledi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mola Evleri'nde özel bireyler ve ailelerine yönelik piknik düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin toplum içerisinde yer alarak sosyalleşebilmeleri ve ailelerinin de hayatlarını kolaylaştırabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce hizmete açılan ve anne-babalar iş, hastane veya özel işlerini hallederken özel bireylerin 1 günlük faydalanabileceği Mola Evleri, sosyal etkinliklerine de devam ediyor. Bu kapsamda, Mola Evleri'nden faydalanan özel bireyler ve aileleri için piknik etkinliği düzenlendi. Ormanın içinde şarkılar eşliğinde oyunlar oynanıp dans eden özel bireyler ve aileler, yeşilliklerin arasında doyasıya eğlendi.

"Hizmetimizden velilerimiz ve öğrencilerimiz çok memnun kalıyorlar"

Mola Evi Sorumlusu Fatma Hörlek, piknikte özel bireylere çevre bilincini aşılamak için çöp toplama etkinliği düzenlemenin yanı sıra oyunlar oynatarak el-göz koordinasyonu sağlamalarını amaçladıklarını söyledi. Hörlek, "Sonrasında da hazırladığımız ufak ikramlarla onları ağırlamaya çalıştık. Ailelerimiz genelde tek başlarına ya da bu engelli bireylerle bir yerlere gidemeyen aileler. Bu nedenle annelerle çocukları ya da sadece anneleri veya sadece çocuklarımızı sık sık etkinliklere götürüyoruz ki çocuklar da anneler de sosyalleşsinler. Bu hizmetimizden velilerimiz ve öğrencilerimiz genelde çok memnun kalıyorlar" dedi. Bu tür etkinlikleri sık sık gerçekleştirdiklerini de aktaran Hörlek, "Yaz döneminde Mersin'in sıcağından dolayı etkinliklerimizi yaylalarda sürdürmeye çalışacağız" diye konuştu.

Özel bireyler ve aileleri, hem sosyalleşti hem eğlendi

Etkinliğe katılan ebeveynler, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Raziye Ersöz: "Çocuğum dairenin açılışından şu ana kadar devam etmektedir. Oradaki eğitimden, etkinliklerden her türlü faaliyetlerden. Gerçekten çok memnunuz, iyi ki çocuklarımız oraya gidiyorlar. Bunun için emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Onların sayesinde dışarıdayız mutluyuz, umutluyuz."

Emine Dönmez: "Artık çocuğumun arkadaşlarıyla iletişimi daha güzel, memnunuz. Bugün burada da arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik, teşekkür ederiz Vahap Başkanımıza. Çok güzel bir şey. Çok eğleniyoruz."