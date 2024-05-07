Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından dış tetkik yapılacak

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 3 gün boyunca dış tetkik yapılacak. Dış tetkikte Büyükşehir, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini yenilemeyi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ikinci gözetim tetkiki ile de iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde çalışıldığını göstermeyi hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini ve verimliliğini artıracak çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir'de, TSE tarafından dış tetkik yapılacak. TSE heyeti tarafından TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi konularında 3 gün sürecek gözetim tetkiki açılış toplantısıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'ndaki toplantıya; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ali Rıza Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, TSE Baş Tetkik Görevlileri Önder Ögetürk ve Meriç Karacan, TSE tetkik görevlileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı.

Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Serkan Altundeğer, dış tetkikin 9 Mayıs Perşembe günü son bulacağını belirtti. Altundeğer, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle bu denetimler kaliteyi artıyor. Kalite geniş bir kavram ve standartlaşmayı, kişilere bağlı kalmamayı, sistem üzerinden ilerlemeyi ve şeffaflığı sağlıyor. Bilgi alışverişi bu süreçte çok önemli. TSE'den gelen heyetimiz bu konuda uzman. Dış gözle bilgi alışverişinde bulunup, iyileştirmeye açık alanları tespit edip uygunsuzlukları gideriyoruz, sürekli iyileştirme sağlıyoruz. Bu tetkiklerle aynı zamanda, kurumun kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Başkanımız Vahap Seçer, 'Bizim kalitemiz ne ise kurumumuzda da aynısı olacak' dedi ve bizler de bu vizyon ve misyonla çalıştık. Tetkiklerimizi TSE'den, bir devlet dairesinden aldık ve belirli periyotlarla gelip değerlendirmelerini yapıyorlar. Başarılı gidiyoruz. Şimdiye kadar 5 belgemiz oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kaliteli, vizyoner ve misyoner çalışmaları artarak devam edecek ve vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecektir."