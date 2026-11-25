Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Mersin Barosu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına (MTSO) ziyarette bulundu.

Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla temaslarda bulunan Emre, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir'i ziyaret etti.

Yeniden başkanlık görevine seçilen Özdemir'e "hayırlı olsun" dileklerini ileten Emre, daha sonra MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer ile bir araya geldi.

Emre, Yıldızgörer'e yeni görevinde başarı diledi.

Görüşmelerde, kurumlar arası iletişim, işbirliği ve kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.