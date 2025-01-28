Mersin'de 112 Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 112 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 20-27 Ocak'ta firari hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 112 hükümlü yakalandı, 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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