Mersin'de 126 vatandaşın dolandırıldığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de internet üzerinden ve telefondan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince nitelikli dolandırıcılığa karşı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Yenişehir ilçesinde 14 şüphelinin organize şekilde farklı kentlerdeki 126 vatandaşa internet ve telefon üzerinden ulaşarak 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 446 bin 200 lira, 24 cep telefonu, 19 SIM kart, bilgisayar, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri ve 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen 13 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.