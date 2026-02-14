Mersin'de 17 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü - Son Dakika
Mersin'de 17 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü

14.02.2026 00:13
Mut'ta 17 yaşındaki E.Ç. 4. kattan düşerek ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, 4'üncü kattan park halindeki kamyonet kasasına düşen çocuk ağır yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.Ç. henüz bilinmeyen nedenle bir binanın 4'üncü katından park halindeki kamyonet kasasına düştü.

Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı E.Ç, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Mersin, Çocuk, Mut, Son Dakika

