Mersin'de 23 Nisan'da Türk Yıldızları Gösterisi Düzenlenecek

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan'da kent semalarında bir koreografi düzenleyecek olan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ekibini ağırladı. Seçer, "Biz hep Mersin'i Atatürk'ün kenti olarak anons ederiz. Burası bu anlamda çok duyarlı bir şehir. Sizler tabii ki bu gösteriyle birçok şeyi ifade edeceksiniz" dedi.

Üsteğmen Fatih Sağlam, Üsteğmen Mehmet Cihad Karadutlu, Kıdemli Başçavuş Şahin Demirci, Kıdemli Başçavuş İbrahim Genç ile Üstçavuş Ramazan Göz'den oluşan Türk Yıldızları, 23 Nisan'daki gösterileri öncesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Seçer, Mersin Valiliğinin himayesinde ve Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda güzel bir gösteri gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

Türk Yıldızları'nın Mersin'de en son 2018'de gösteri gerçekleştirdiğini hatırlatan Seçer, "Sizlerin engin deneyimleri ile çok güzel bir gösteri olacağını düşünüyoruz. Mersin halkı sabırsızlıkla Türk Yıldızları'nı bekliyor" diye konuştu.

"Mersin, Atatürk'ün kentidir"

Etkinliğin 23 Nisan haftasında yapılmasının gösteriye ayrı bir anlam kattığını dile getiren Seçer, "23 Nisan haftası bizim için çok özel. Çünkü biz hep Mersin'i Atatürk'ün kenti olarak anons ederiz. Burası bu anlamda çok duyarlı bir şehir. Sizler bu gösteriyle birçok şeyi ifade edeceksiniz aslında. 23 Nisan bir anlamda hem milletimizin kararlılığı, cesareti hem de ulusumuzun, ülkemizin bağımsızlığının simgesi bir anlamda" dedi.

Türk Yıldızları'nın gençlere de çok güzel örnek olduğuna dikkat çeken Seçer, "Sizler gerçekten çok büyük bir emekle gösterilere hazırlanıyorsunuz. Bunun dışında Türk gençliği hem asker olmaya hem de özellikle pilot olmaya çok heveslidir. Onlara da çok güzel örnek oluyorsunuz. Atatürk'ün dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' sözlerini bir anlamda ortaya koyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kentin stratejik öneminin de gösteriye ayrı bir anlam katacağının altını çizen Seçer, "Özellikle bölgemizdeki son siyasal gelişmeler, Doğu Akdeniz çanağındaki önemli politik olaylar Mersin'i daha stratejik kent yaptı. Biliyorsunuz 1974 Barış Harekatı'nda Mersin çok önemli bir görev yaptı. Buradan tüm kara, hava, deniz unsurlarının sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu bölgenin ne kadar etkili bir lokasyonda olduğunu, stratejik önemini aslında o zaman da ortaya koymuştu. O da ayrı bir anlam katacaktır gösteriye" dedi.

"Buranın coşkusunu biz de özledik"

Mersin'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Üsteğmen Fatih Sağlam ise "Güzel bir gösteri olacağını düşünüyoruz. Buranın coşkusunu biz de özledik. Şehirde de bir coşku hissediyoruz şimdiden" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Türk Yıldızları ekibi tarafından Başkan Seçer'e imzalı Türk Yıldızları tablosu hediye edildi.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, Mersin İdman Yurdu Meydanı sahil bandı üzerinde gerçekleştirilecek.