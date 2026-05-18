Mersin'de 24 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 23 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik çalışma yürüttü.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Yenişehir ilçesinde bir otomobil durduruldu.
Otomobilde 23 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçta bulunan Ç.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Ç.A, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
